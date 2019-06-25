Движение поездов, курсирующих в Россию из Узбекистана, приостановлено

Ташкент, , 20:21 — REGNUM В целях безопасности АО «Национальная компания «Қазақстан темир жолы» приостановило движение поездов, в том числе пассажирских, сообщает АО «Узбекские железные дороги».

Как известно, отмечает компания, накануне в казахстанском городе Арысь произошла серия взрывов на складе боеприпасов.

График движения пассажирских поездов по ряду направлений временно приостановлен до возобновления движения через станцию Арысь.

Так, покак приостановлено движение поездов по направлению Ташкент — Москва, Андижан — Москва, Ташкент — Казань, Ташкент — Новосибирск, Ташкент — Уфа, Ташкент — Челябинск, а также Алматы — Нукус и Алматы — Ташкент.

Пассажиры, которые ранее приобрели билеты на данный рейс могут обратится в железнодорожную кассу с предоставлением проездного документа и произвести возврат полной стоимости билета.

«В настоящее время порядка 160 пассажиров приостановленных накануне поездов благополучно доставлены в Ташкент на автобусах», — сообщает узбекская компания.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время девять групп саперов очищают от неразорвавшихся боеприпасов территорию города Арысь.