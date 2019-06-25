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На Ямале ребёнка приняли в школу только с помощью прокуратуры

Происшествия

Виновное лицо департамента образования привлечено к дисциплинарной ответственности

На Ямале ребёнка приняли в школу только с помощью прокуратуры
Александра Майер © ИА REGNUM
День знаний

Салехард, 25 июня 2019, 18:15 — REGNUM  На Ямале зачислили ребёнка в первый класс с помощью прокуратуры. Ранее мальчику отказали в зачислении в ближайшей от дома школе Салехарда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Заявление матери ребёнка в департамент образования ЯНАО было оставлено без удовлетворения. Между тем женщина является военнослужащей, и её ребёнок имеет право на первоочередное зачисление в общеобразовательное учреждение.

Прокуратура Ямала внесла представление директору департамента образования ЯНАО, по результатам рассмотрения которого мальчик зачислен в 1 класс. Виновное лицо департамента образования привлечено к дисциплинарной ответственности.

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