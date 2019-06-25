В Тюменской области за ночь огонь уничтожил семь строений

Тюмень, , 17:54 — REGNUM В Тюменской области задержаны двое подозреваемых в поджогах семи строений. Преступления совершены в ночь с 22 на 23 июня 2019 года в селе Перевалово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Один из задержанных ранее судим. Второй — сотрудник МЧС. Пострадали дома и надворные постройки.

«По месту жительства одного из подозреваемых изъяты предметы, в том числе канистра с бензином, указывающие на причастность данных лиц к противоправным действиям. Подозреваемые дали признательные показания», — сообщает пресс-служба областной полиции.

По версии следствия, подозреваемые занимались кровельными работами и поджигали дома, чтобы увеличить число клиентов. В местной прессе выдвигается версия поджогов с целью освобождения земельных участков.