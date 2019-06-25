Московский департамент прокомментировал насилие над ребёнком в больнице

Москва, , 17:35 — REGNUM Департамент здравоохранения Москвы инициировал проверку по факту сообщений СМИ о насилии над ребёнком в Морозовской детской городской клинической больнице. Об этом сообщается на официальном сайте структурного подразделения мэрии столицы.

Ранее в сети Интернет появился видеоролик, на котором неизвестное лицо, предположительно сотрудница медучреждения, применяет физическую силу к малолетнему пациенту и пытается привязать ребёнка к кровати. Согласно заявлению департамента, руководством медучреждения были предприняты меня по выявлению сотрудника, который совершил данные действия.

По информации главного врача больницы, насильственные действия были совершены не сотрудником медучреждения, а студенткой медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении Морозовской ДГКБ. Больница незамедлительно проинформировала о данном инциденте руководство медицинского колледжа, где она проходила обучение, а также сообщила об инциденте в полицию.

В медицинском учреждении предприняты усиленные меры по контролю за средним медицинским персоналом, а также за студентами-практикантами. Департамент здравоохранения Москвы обещает приложить все усилия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СКР по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела для всестороннего изучения инцидента с применением насилия над ребёнком в столичной больнице. Видеозапись произошедшего изучают следователи.

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