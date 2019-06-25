Белгородца осудили за изнасилование трёх школьниц

Белгород, , 17:01 — REGNUM В Белгородской области вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении 20-летнего местного жителя, осуждённого за преступления против половой свободы трёх школьниц. Об этом сообщила пресс-служба Белгородского областного суда.

Преступления были совершены весной 2018 года в Белгороде. Жертвами педофила стали три школьницы, одной из которых на тот момент не было 14 лет. Жертв мужчина искал на улице, преследовал их до дома, а затем нападал в подъезде.

На суде мужчина не признал свою вину. Однако суд исследовал доказательства и признал его виновным по двум эпизодам преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении несовершеннолетней» и по одному эпизоду по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Суд приговорил осуждённого к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на два года. Сторона защиты подала апелляцию, однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения, и он вступил в законную силу.