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Пьяные британские солдаты устроили массовую драку в литовском курорте

Происшествия

Задержано восемь военнослужащих из Великобритании

Пьяные британские солдаты устроили массовую драку в литовском курорте
Feans
Драка

Паланга, Литва, 25 июня 2019, 16:19 — REGNUM  

Литовская полиция задержала и доставила в комиссариат курортной Паланги восьмерых британских военнослужащих, которые были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июня. Инцидент произошёл ещё 23 июня, однако литовская полиция о нём в сухой сводке сообщила только сегодня.

Массовая драка произошла ранним утром в субботу, в 05,39 часов по местному времени (совпадает с московским) на главной улице Паланги, улице Басанавичюса. Все задержанные восемь британских солдат в возрасте от 23 до 29 лет. Установлено опьянение от 0,88 до 2,03 промилле.

После выяснения обстоятельств дело было передано военной полиции. О второй стороне массовой драки литовская полиция не сообщает.

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Милитаризация Прибалтики
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