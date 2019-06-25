В Петербурге ищут таксиста, грабившего девушек после «Алых парусов»

Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Сотрудники полиции Петербурга разыскивают частного таксиста, который, как предполагается, похитил телефоны, деньги и украшения у молодых девушек в ночь после праздника выпускников «Алые паруса». Не исключено, что жертв подпоили химическим веществом.

Как сообщили 25 июня в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 июня в полицию Василеостровского района обратились две девушки, в возрасте 23 и 28 лет. Они рассказали, что утром в понедельник, после «Алых парусов», выпивали с неизвестными, после чего на углу 1-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова их посадили в автомобиль, довезли до станции метро «Приморская» и высадили.

«Девушки обнаружили пропажу украшений и мобильных телефонов. Одна девушку оценила сумму ущерба в 110 тысяч рублей, а другая в 49 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в Главке МВД.

По данным «Фонтанки», к ограблению может быть причастен водитель автомобиля Nissan Maxima, который посадил в свою машину пострадавших девушек. Подозреваемого ищут.

«Из памяти пассажирок поездка выпала полностью, они не помнят обстоятельств <…>Уверяют, что водитель подпоил их <…> Им потребовалась госпитализация, так как они чувствовали явные признаки отравления», — отмечает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали подозреваемого в отравлениях и кражах. Предположительно, мужчина подходил к подвыпившим людям и предлагал им газировку и пиво, куда было подмешано некое вещество. Когда жертвы теряли сознание, злоумышленник забирал у них ценные вещи.