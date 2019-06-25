Саратовские грабители через пролом в стене похитили из банка 2 млн рублей

Энгельс, Саратовская область, , 15:55 — REGNUM Полиция Энгельса разыскивает грабителей, которые похитили из кредитной организации около 2 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

По версии следствия, грабители проникли в отделении банка, сделав пролом в стене из соседнего с кредитной организацией мастерской по ремонту мобильных телефонов.

В настоящее время ведется розыск преступников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая по заявлению руководства одного из банков в башкирском Стерлитамаке проводилась проверка по факту кражи более 20 млн рублей.

МВД республики объявило в розыск 36-летнюю жительницу города, которая исчезла вместе с семьей. Она являлась старшим кассиром в банке, где пропали денежные средства.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенному виновному, в особо крупном размере»).