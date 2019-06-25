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Крупный пожар уничтожил несколько зданий в поселке в Боливии

Происшествия

Более 200 погорельцев разместила у себя бразильская сторона

Тринидад, Боливия, 25 июня 2019, 15:57 — REGNUM  Вечером 24 июня крупный пожар уничтожил более половины зданий и предприятий в боливийском поселке Буэна-Виста, расположенном в департаменте Бени на речной границе с Бразилией. Об этом пишет газета El Deber.

Более 200 лишившихся крова боливийцев были эвакуированы на территорию Бразилии в городок Кошта-Маркес. Власти бразильского штата Рондония направили бригады пожарных, скорой помощи в район пожара и объявили кампанию по сбору гуманитарной помощи для пострадавших соседей.

Сообщений о гибели людей в результате пожара не поступало.

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Пожары в жилых домах
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