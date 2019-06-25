Жительница Красноярска умерла из-за неверного диагноза после пяти операций

Красноярск, , 15:19 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июня в Главном следственном управлении СКР по краю.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, в марте 2019 года 37-летняя жительница Красноярска поступила для лечения в БСМП. У пациентки в ходе лечебно-диагностических мероприятий обнаружили желчнокаменную болезнь. Женщину прооперировали, однако лучше ей после этого не стало. Ей сделали ещё четыре операции.

8 июня женщина скончалась. По предварительному заключению патологоанатомов, причина её смерти не связана с проведённым лечением, возможно, ей был выставлен неверный диагноз.

Расследование продолжается: назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята медицинская документация, запланированы допросы врачей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в Следственном комитете России проинформировали об увеличении количества уголовных дел по факту врачебных ошибок. Так, в 2018 году было заведено более 2,2 тыс. уголовных дел в отношении медработников за врачебную ошибку, что почти на четверть больше, чем в 2017 году. Сами медики объясняют участившиеся случаи ошибок в своей среде системными проблемами в сфере здравоохранения.

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