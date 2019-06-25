Пострадавший от газировки москвич узнал отравителя на фото

Москва, , 15:28 — REGNUM Москвич Ярослав Антипов, пострадавший от действий серийного отравителя на Чистых прудах, узнал злоумышленника на опубликованном в сети снимке. После встречи с мужчиной 7 июня Антипов провел шесть часов в коме и около недели находился в больнице.

Молодой человек рассказал, что на Чистопрудном бульваре к нему и его друзьям подошел мужчина и предложил «Фанту». После глотка газировки Антипов лишился сознания.

«По последней фотографии — это сто процентов он. И лицо, и одежда, и он так же сидел «на кортах», — рассказал Антипов РИА Новости.

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В больнице москвича лечили от «отравления неизвестным веществом» до 13 июня. Пострадавший предположил, что отравитель пользовался располагающей к общению атмосферой в месте, где собирается молодежь, и подключал некие навыки, чтобы войти в доверие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали подозреваемого в отравлениях и кражах. Предположительно, мужчина подходил к подвыпившим людям и предлагал им газировку и пиво, куда было подмешано некое вещество. Когда жертвы теряли сознание, злоумышленник забирал у них ценные вещи.

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