СКР возбудил дело по факту применения насилия к ребенку в больнице в Москве

Москва, , 15:17 — REGNUM Видеоролик, где медсестра одной из детских больниц в центре Москвы применяет физическую силу к малолетнему пациенту, изучают следователи. Об этом сообщает во вторник, 25 июня, главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«В ходе мониторинга СМИ выявлен видеоролик.. — говорится в сообщении. — Данный момент был снят на камеру и выложен в соцсеть».

Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело с целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

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