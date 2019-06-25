СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Тверской области

Тверь, , 14:58 — REGNUM Микроавтобус, следовавший по маршруту Москва — Псков, съехал в кювет в Тверской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ДТП произошло в понедельник, 24 июня, на трассе М-9 «Балтия» в Нелидовском районе. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека (водитель и двое пассажиров).

«Водитель… по неустановленной на данный момент причине совершил съезд на обочину встречной полосы движения, где столкнулся с лесными насаждениями», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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