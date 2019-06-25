Вторник, 25 Июня 2019 года
13:53:27 МСК

Обнародовано видео задержания шпиона, пытавшегося получить данные о С-300

Происшествия

Он пытался получить сведения о ЗРК С-300

Москва, 25 июня 2019, 13:49 — REGNUM  Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала видео задержания гражданина Польши Мариана Радзаевски, который пытался получить секретную информацию о зенитно-ракетном комплексе С-300.

На кадрах видеоролика показан момент задержания мужчины при попытке заключить сделку по передаче секретных компонентов ЗРК. Отмечается, что польский гражданин действовал в интересах организации, занимавшейся поставкой вооружения для польской армии и специальных служб.

Московский городской суд уже признал Радзаевски виновным в шпионаже. Он приговорён к 14 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Суд рассматривал дело в закрытом режиме, поскольку в нем содержалась информация, составляющая государственную тайну.

Читайте также: Кремль отреагировал на размещение дронов — шпионов США в Польше

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить