Обнародовано видео задержания шпиона, пытавшегося получить данные о С-300

Москва, , 13:49 — REGNUM Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала видео задержания гражданина Польши Мариана Радзаевски, который пытался получить секретную информацию о зенитно-ракетном комплексе С-300.

На кадрах видеоролика показан момент задержания мужчины при попытке заключить сделку по передаче секретных компонентов ЗРК. Отмечается, что польский гражданин действовал в интересах организации, занимавшейся поставкой вооружения для польской армии и специальных служб.

Московский городской суд уже признал Радзаевски виновным в шпионаже. Он приговорён к 14 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Суд рассматривал дело в закрытом режиме, поскольку в нем содержалась информация, составляющая государственную тайну.

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