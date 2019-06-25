Пятилетняя жительница Алтайского края утонула в автомобиле

Калманка, Алтайский край, , 13:39 — REGNUM В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в Калманском районе. Ребёнок, сидевший без присмотра в салоне автомобиля, утонул в реке. Как сообщило сегодня, 25 июня, региональное СУ СК РФ, трагедия произошла ещё 20 июня 2019 года.

«Предварительно установлено, что приехавшие на берег реки родители оставили малолетнего ребенка в автомобиле, а через некоторое время двигатель автомобиля был запущен и тот съехал с обрыва в воду», — пояснили следователи.

В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям родителей ребенка. Расследование уголовного дела ведётся в соответствии с ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, в данный период места массового отдыха у воды находятся на особом контроле у специалистов ГУ МЧС по Алтайскому краю. На днях инспекторы провели ежегодное освидетельствование пляжа «Шульгинские пляжи», находящегося в селе Шульгинка Советского района. В ходе патрулирования близлежащих территорий было выставлено 10 аншлагов о запрете купания.