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Пятилетняя жительница Алтайского края утонула в автомобиле

Происшествия

Машина, в которой сидел без присмотра ребёнок, съехала в реку

Калманка, Алтайский край, 25 июня 2019, 13:39 — REGNUM  В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки в Калманском районе. Ребёнок, сидевший без присмотра в салоне автомобиля, утонул в реке. Как сообщило сегодня, 25 июня, региональное СУ СК РФ, трагедия произошла ещё 20 июня 2019 года.

«Предварительно установлено, что приехавшие на берег реки родители оставили малолетнего ребенка в автомобиле, а через некоторое время двигатель автомобиля был запущен и тот съехал с обрыва в воду», — пояснили следователи.

В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям родителей ребенка. Расследование уголовного дела ведётся в соответствии с ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, в данный период места массового отдыха у воды находятся на особом контроле у специалистов ГУ МЧС по Алтайскому краю. На днях инспекторы провели ежегодное освидетельствование пляжа «Шульгинские пляжи», находящегося в селе Шульгинка Советского района. В ходе патрулирования близлежащих территорий было выставлено 10 аншлагов о запрете купания.

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Происшествия на воде
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