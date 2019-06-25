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Жительница Танзании задержана по подозрению в жестоком убийстве дочери

Происшествия

Ее подозревают в том, что после того, как она убила ребенка, она расчленила тело и бросила его в кипящую воду

Гейта, Танзания, 25 июня 2019, 13:31 — REGNUM  Жительница деревни Булиги области Гейта Хэппинесс Шадрак подозревается в убийстве годовалой дочери. Преступление было совершено с особой жестокостью, передает газета Mtanzania.

По информации издания, убийство произошло 21 июня в три часа дня по местному времени.

По предварительным неподтвержденным данным, женщина убила дочь, пока та спал, затем она расчленила тело и бросила его в кастрюлю с кипящей водой. В момент убийства подозреваемая находилась в доме со своей матерью и вторым ребенком.

Хэппинесс Шадрак была задержана после того, как о произошедшем в местную администрацию сообщил водитель мотоцикла.

Подруга подозреваемой Амони Мтани заявила, что женщина недавно переболела малярией и поэтому была невменяемой.

Полиция области Гейта продолжает расследовать это жестокое убийство.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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