Жительница Танзании задержана по подозрению в жестоком убийстве дочери

Гейта, Танзания, , 13:31 — REGNUM Жительница деревни Булиги области Гейта Хэппинесс Шадрак подозревается в убийстве годовалой дочери. Преступление было совершено с особой жестокостью, передает газета Mtanzania.

По информации издания, убийство произошло 21 июня в три часа дня по местному времени.

По предварительным неподтвержденным данным, женщина убила дочь, пока та спал, затем она расчленила тело и бросила его в кастрюлю с кипящей водой. В момент убийства подозреваемая находилась в доме со своей матерью и вторым ребенком.

Хэппинесс Шадрак была задержана после того, как о произошедшем в местную администрацию сообщил водитель мотоцикла.

Подруга подозреваемой Амони Мтани заявила, что женщина недавно переболела малярией и поэтому была невменяемой.

Полиция области Гейта продолжает расследовать это жестокое убийство.