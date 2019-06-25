Вторник, 25 Июня 2019 года
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В Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Новосибирск, 25 июня 2019, 13:21 — REGNUM  В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус маршрута N6 и легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Муниципальную аварийно-спасательную службу.

ДТП произошло во вторник, 25 июня, на пересечении ул. Пр. Дзержинского и ул. Ползунова. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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