В Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Новосибирск, , 13:21 — REGNUM В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус маршрута N6 и легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Муниципальную аварийно-спасательную службу.

ДТП произошло во вторник, 25 июня, на пересечении ул. Пр. Дзержинского и ул. Ползунова. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: В Приамурье скорая помощь попала в аварию, пациентку не довезли

А также: Пенсионер из Дагестана насмерть сбил ребёнка