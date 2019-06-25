На пляже в Чебоксарах образовалась яма, в которой едва не утонули 16 детей

Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В столице Чувашии на центральном пляже в Волге образовалась опасная многометровая яма. За неделю спасатели вытащили из неё 17 тонущих людей, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Чебоксарах с 17 по 24 июня спасателями пляжа «Центральный» спасены 17 человек, в том числе 16 детей, которые «угодили в яму и начали тонуть». После оказания первой медицинской помощи все отпущены домой.

Отмечается, что яма — многометровая. Данный вопрос был поднят на планёрке в мэрии. Обслуживающей организации «Инженерная защита» было поручено «ещё раз проверить территорию, оградить данное место буйками, знаками, аншлагами и усилить контроль за отдыхающими».

Напомним, на территории Чебоксары действуют четыре городских пляжа, из них три — на правом берегу Волги («Центральный», «Афанасьева», «Новосельский»), один — в Заволжье (Левобережный), обслуживаемые АО «Инженерная защита». На данных пляжах организована круглосуточная работа спасательных постов. По данным властей, анализ обстановки «за последние 10 лет показывает тенденцию к сокращению количества утонувших: с 16 в 2009 году до двух по итогам 2018 года, то есть в 8 раз».

«Проведённый анализ гибели людей на водных объектах города Чебоксары показал, что основные причины гибели — это отсутствие культуры поведения на воде, слабая физическая подготовка и неумение плавать, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также беспечность родителей в отношении безопасности собственных детей», — отмечали ранее в администрации.