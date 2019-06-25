Задержан житель Кабардино-Балкарии, травивший и грабивший прохожих в Москве

Москва, , 12:55 — REGNUM В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких ограблений. По данным пострадавших от действий грабителя, он угощал их каким-то газированным напитком, после чего те теряли сознание, а он тем временем обчищал их сумки и карманы.

По данным МВД, задержанный является 26-летним уроженцем Кабардино-Балкарии. В хостеле, где он проживал, у него обнаружены свертки с белым порошком, сильнодействующие снотворные и несколько украденных сумок.

От его действий пострадали более 20 человек. Одна из женщина несколько дней после отравления была в коме. В Боткинской больнице, где она в настоящее время находится, предварительно установили, что она была отравлена психотропными веществами.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержанный подозревается в нескольких эпизодах хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади.

Между тем, его жертвы не смогли опознать задержанного по фотографии, так как у злоумышленника была борода и очки, пишет Telegram-канал «Life Shot». Знакомые же задержанного уроженца Кабардино-Балкарии отзываются о нем как об очень положительном человеке, который регулярно отправляет деньги родителям, проживающим на родине.