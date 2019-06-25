Суд в Москве вынес приговор гражданину Польши по делу о шпионаже

Москва, , 12:48 — REGNUM Московский городской суд признал гражданина Польши виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает 25 июня пресс-служба суда.

Отмечается, что подсудимый находился под стражей с апреля 2018 года. Слушания прошли в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали сведения, представляющие гостайну. Свою вину гражданин Польши не признал.

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По данным ФСБ, мужчина изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса «С-300» для дальнейшего их вывоза в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года ФСБ РФ попросило суд продлить арест гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против России.

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