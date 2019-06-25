ВВС Турции «нейтрализовали» еще двух курдских повстанцев в Ираке

Анкара, , 12:38 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории северного Ирака, об этом 25 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Вооруженные силы Турции проводят на территории Ирака спецоперацию «Коготь», направленную на борьбу с курдскими повстанцами. Боевые действия согласованы с правительством Ирака.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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