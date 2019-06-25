На трассе Киев — Одесса произошло ДТП. Пострадали семь человек

Одесса, Украина, , 12:26 — REGNUM На трассе Киев — Одесса микроавтобус столкнулся с грузовиком, который двигался впереди, заявили 25 июня в пресс-службе нацполиции Одесской области.

«Сегодня около семи утра на 350-м км автодороги Киев — Одесса водитель микроавтобуса Nissan столкнулся с грузовиком Volvo, двигавшемся впереди. В результате аварии семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Они предполагают, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Житомирской трассе на въезде в Киев столкнулись две фуры. В результате аварии один водитель погиб. Авария спровоцировала многокилометровую пробку, поскольку грузовики заблокировали все полосы движения.

Читайте также: На въезде в Киев столкнулись две фуры