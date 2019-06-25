Известный итальянский мафиози сбежал из тюрьмы в Уругвае

Монтевидео, , 12:13 — REGNUM В ночь на 24 июня из тюрьмы в столице Уругвая сбежал 52-летний осужденный Рокко Морабито, приговоренный более чем к 30 годам лишения свободы и ожидавший экстрадиции в Италию. Об этом сообщило министерство внутренних дел Уругвая, пишет газета ABC.

Морабито и три других преступника, двое из которых арестованы по требованию Бразилии и один — по требованию Аргентины, сбежали через отверстие в крыше около полуночи. После этого они ограбили дом хозяина расположенного поблизости участка земли.

Полиция следила за деятельностью Морабито в течение 23 лет. Он входил в число пяти самых разыскиваемых преступников в Италии и считался одним из главных лиц в калабрийской группировке Ндрангета. Морабито, скрывавшегося под чужим именем, арестовали в Уругвае в 2017 году. Он осужден за создание преступной банды, торговлю наркотиками и другие тяжкие преступления. Морабито называют «кокаиновым королем Милана».

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