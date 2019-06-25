Вторник, 25 Июня 2019 года
12:18:40 МСК

Известный итальянский мафиози сбежал из тюрьмы в Уругвае

Происшествия

Рокко Морабито называют главарем калабрийской преступной группировки Ндрангета

Монтевидео, 25 июня 2019, 12:13 — REGNUM  В ночь на 24 июня из тюрьмы в столице Уругвая сбежал 52-летний осужденный Рокко Морабито, приговоренный более чем к 30 годам лишения свободы и ожидавший экстрадиции в Италию. Об этом сообщило министерство внутренних дел Уругвая, пишет газета ABC.

Морабито и три других преступника, двое из которых арестованы по требованию Бразилии и один — по требованию Аргентины, сбежали через отверстие в крыше около полуночи. После этого они ограбили дом хозяина расположенного поблизости участка земли.

Полиция следила за деятельностью Морабито в течение 23 лет. Он входил в число пяти самых разыскиваемых преступников в Италии и считался одним из главных лиц в калабрийской группировке Ндрангета. Морабито, скрывавшегося под чужим именем, арестовали в Уругвае в 2017 году. Он осужден за создание преступной банды, торговлю наркотиками и другие тяжкие преступления. Морабито называют «кокаиновым королем Милана».

Читайте также: В Болгарии задержаны 17 мафиози, помогавших нелегальным мигрантам из Азии

А также: ЕС переживает бум потребления нелегального кокаина — отчет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить