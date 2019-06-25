Девять групп саперов разминируют город Арысь — минобороны Казахстана

Туркестан, Казахстан, , 12:07 — REGNUM Девять групп саперов очищают от неразорвавшихся боеприпасов территорию города Арыси, сообщили 25 июня в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В оборонном ведомстве уточнили, что в первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города. Работу инженерных подразделений отслеживают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые также определяют местонахождение снарядов.

Военная полиция круглосуточно патрулирует город, около 700 военнослужащих задействованы в оцеплении города. Всего в ликвидации последствий взрывов задействованы около 1800 человек личного состава и более 500 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер заявил, что в городе Арыси сохраняется угроза взрывов снарядов.

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