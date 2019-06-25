Несколько секунд без присмотра: ребёнок выпал из окна 17-го этажа в Чувашии

Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чебоксарах выясняют обстоятельства гибели годовалой девочки, которая выпала из окна. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах республики.

Трагедия произошла вечером 24 июня. По предварительным данным, это был несчастный случай: девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 17-м этаже дома по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах. По неофициальной информации, родители были в квартире, но отвлеклись на несколько секунд — этого было достаточно, чтобы произошла трагедия. Ребёнок погиб, девочке был один год и девять месяцев.

В следственном управлении СКР по Чувашии подтвердили, что по данному факту проводится доследственная проверка. В ведомстве ранее призывали родителей во избежание несчастных случаев «убедиться, что ребёнок находится под присмотром, когда открываются окна и проветривается помещение».

"Не показывайте ребенку, как окно открывается. Чем позднее он научится это делать самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Большую опасность представляют москитные сетки: у ребёнка создается иллюзия закрытого окна, он уверенно опирается на нее и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес любого малыша.

Установите на окна специальные блокираторы (ограничители). По возможности снимите ручки на окнах, чтобы дети не смогли открыть их самостоятельно. Никогда не оставляйте ребенка, в том числе спящего, одного в квартире даже на короткое время. Зачастую из чувства страха или из любопытства дети выглядывают в окно или с балкона, что может повлечь их падение. А проснувшись, малыш тоже может полезть к окну. Если у вас дома дети, отодвиньте от окон всю мебель и игрушки. Это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник», — напоминают в управлении.

Правоохранители также призывают звонить в полицию по телефону 02, если видите ребёнка у открытого окна.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года чувашские власти заявляли, что планируют усилить профилактическую работу и межведомственное взаимодействие с целью сокращения детской смертности от внешних причин. В 2018 году по этой причине скончались 52 ребёнка из 113. Основные причины — утопление, аварии, асфиксия и отравления. То есть «два полноценных класса мы, к сожалению, потеряли», констатировал тогда глава минздрава Владимир Викторов.

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