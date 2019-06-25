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Корвет «Громкий» отразил «воздушную атаку» в Японском море

Происшествия

Артиллеристы корвета, решая задачи противовоздушной обороны, поразили корабельной артустановкой А-190 «воздушные цели»

Южно-Сахалинск, 25 июня 2019, 11:53 — REGNUM  25 июня в акватории Японского моря экипаж корвета Тихоокеанского флота «Громкий» выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям в рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

«Корабль («Громкий») провел учение по организации отражения атаки средств воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы корвета, решая задачи противовоздушной обороны, поразили корабельной артустановкой А-190 «воздушные цели».

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов во время выступления на Якорной площади Кронштадта перед выпускниками военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга заявил, что в 2019 году в распоряжение ВМФ РФ поступит 15 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

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