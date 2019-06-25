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Боксера Владимира Кличко спасли с горящей яхты у Ибицы

Происшествия

Пламя стало распространяться из машинного отделения

Ибица, Испания, 25 июня 2019, 11:26 — REGNUM  Яхта украинского боксера Владимира Кличко загорелась неподалеку от острова Ибица в Средиземном море. Кличко и его семью спасли, сообщает 25 июня германское агентство DPA.

Пожар на яхте произошел в 11 км от берега, когда судно шло с Ибицы на Мальорку. Пассажирам яхты пришла на помощь испанская береговая охрана. Ситуация находится на контроле пожарной службы Мальорки.

Уточняется, что пламя стало распространяться из машинного отделения. Причина возгорания пока неизвестна.

Острова Ибица и Мальорка входят в Балеарский архипелаг, принадлежащий Испании.

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Происшествия на воде
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