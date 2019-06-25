Пенсионер из Дагестана насмерть сбил ребёнка

Хасавюрт, Дагестан, , 11:23 — REGNUM ДТП со смертельным исходом произошло в дагестанском городе Хасавюрте. Автомобиль Hyundai сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм ребёнок скончался на месте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана.

Трагедия произошла накануне, 24 июня, примерно в 19:10. Известно, что за рулём иномарки находился 77-летний мужчина. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись КамАЗ и Lada Priora, в результате чего погибли двое взрослых и один ребёнок. Ещё три человека, в том числе один ребёнок, пострадали. С различными травмами они были госпитализированы.

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