Шестеро детей отравились в поезде Анапа — Екатеринбург

Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM Массовое отравление детей произошло в пассажирском поезде Анапа — Екатеринбург. Помощь медиков потребовалась шестерым детям, двое из них госпитализированы, сообщает 25 июня пресс-служба Уральского управления СК РФ на транспорте.

Из Анапы в Екатеринбург после отдыха в оздоровительном лагере ехали 60 воспитанников спортивной школы и пятеро сопровождающих взрослых. В Екатеринбурге группа должна была пересесть на поезд до Сургута.

Вечером 22 июня дети почувствовали себя плохо после того, как посетили вагон-ресторан. На станциях в Челябинске и Екатеринбурге шестеро из них обратились за медицинской помощью. Одного ребенка сняли с поезда и доставили в больницу в Екатеринбурге, позднее еще один ребенок был госпитализирован в Сургуте.

Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция, пояснили следователи. Состояние остальных четверых детей удовлетворительное. СК совместно с Роспотребнадзором устанавливает обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее признаки пищевого отравления были выявлены у детей, находившихся в одном из оздоровительных лагерей в Красноярском крае. Трое детей госпитализированы, СКР проводит проверку.

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