В Чите проводили в последний путь экс-мэра, проработавшего почти 18 лет

Чита, , 11:19 — REGNUM В Чите сегодня, 25 июня, состоялись проводы в последний пусть экс-мэра города Анатолия Михалёва. На прощание с ним в Дом офицеров пришли десятки человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет Zab.ru, соболезнования родным выразили врио губернатора Забайкалья Александр Осипов (он призвал вспомнить хорошие поступки бывшего градоначальника) и экс-губернаторы Равиль Гениатулин (он напомнил, как Анатолий Михалёв искренне любил Читу и старался сделать этот город лучше) и Константин Ильковский (по его словам, Анатолий Михалёв был настоящим патриотом Читы, самостоятельным и решительным политиком, ответственным руководителем со своим видением и полной личной самоотдачей).

Известно, что на время прохождения траурной колонны сотрудники ДПС перекрыли движение по улице Ленина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Читы Анатолий Михалёв управлял городом с 1 марта 2001 по 24 января 2019 года. Он скончался утром 23 июня 2019 года в возрасте 71 года.

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