В Тольятти трагически погиб мастер спорта России по дзюдо

Тольятти, Самарская область, , 11:09 — REGNUM 24 июня в Тольятти трагически погиб известный спортсмен Кушнир Евгений. Об этом сообщает Федерация дзюдо г.о. Тольятти на странице в соцсети «ВКонтакте».

»Трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, — говорится в сообщении. — Выражаем соболезнования родным и близким».

Причины смерти не сообщаются. При этом ряд СМИ сообщил, что спортсмен был убит в ходе конфликта в одном из местных кафе.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.