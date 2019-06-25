Вторник, 25 Июня 2019 года
11:09:23 МСК

В Тольятти трагически погиб мастер спорта России по дзюдо

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Тольятти, Самарская область, 25 июня 2019, 11:09 — REGNUM  24 июня в Тольятти трагически погиб известный спортсмен Кушнир Евгений. Об этом сообщает Федерация дзюдо г.о. Тольятти на странице в соцсети «ВКонтакте».

»Трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, — говорится в сообщении. — Выражаем соболезнования родным и близким».

Причины смерти не сообщаются. При этом ряд СМИ сообщил, что спортсмен был убит в ходе конфликта в одном из местных кафе.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить