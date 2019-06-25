В одном из домов Екатеринбурге во время капремонта рухнул чердак

Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM В Екатеринбурге при проведении капитального ремонта рухнул чердак многоквартирного дома. Это произошло 24 июня в доме №17 по улице Старых большевиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Обрушение чердачного перекрытия произошло в одной из квартир. Управляет домом ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района». Известно, что сейчас здесь рабочие ведут ремонт фасада и системы водоотведения. Подрядчиком является ООО «СК «УКС Каменскстрой». Завершить все работы и сдать объект планируется до 1 августа.

Прокуратура сейчас начала проверку по факту возможных нарушений. По её итогам надзорное ведомство примет соответствующее решение.