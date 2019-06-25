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В Приамурье скорая помощь попала в аварию, пациентку не довезли

Происшествия

В результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек были травмированы

Благовещенск, 25 июня 2019, 11:07 — REGNUM  В Благовещенске карета скорой помощи, доставлявшая в больницу пожилую женщину, попала в аварию, столкнувшись с мотоциклом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приамурья.

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Возвращаясь с вызова и доставляя в лечебное учреждение пожилую женщину, получившую тяжелые травмы в результате падения с высоты, карета скорой помощи попала в аварию в приамурском Благовещенске.

Проезжая через перекрёсток улиц Хмельницкого и Зейской, машина скорой помощи столкнулась с мотоциклистом, в результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы работник скорой помощи и рулевой двухколёсного байка.

После аварии была зафиксирована смерть пожилой женщины, доставляемой в больницу по вызову. По предварительной версии, её смерть не связана с дорожно-транспортным происшествием. В настоящее время выясняются причины самого ДТП.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на сотрудников скорой помощи произошло в Новочебоксарске, где несколько молодых человек, находясь в нетрезвом состоянии, напали на врача скорой помощи и драку удалось остановить только после вмешательства водителя бригады медработников. На нападавших заведено административное дело и проводится доследственная проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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