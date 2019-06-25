Преподавателя колледжа в Ульяновской области подозревают в получении взяток

Ульяновск, , 10:44 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя колледжа в Димитровграде. Его подозревают в получении взяток, сообщает областное следственное управление СКР.

Фигурантом уголовного дела стал преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технический колледж».

«По версии следствия, 27 мая 2019 года злоумышленник получил через посредника от студентов данного колледжа взятки в размере 130 тыс. рублей за защиту дипломных работ», — говорят в управлении.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконных действий»). Обстоятельства происшествия выясняются, расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что ранее были вынесены приговоры по другим делам о получении взяток. В мае 2019 года приговор выслушал бывший начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Новоспасский»: следствием и судом установлено, что 30 марта 2018 года злоумышленник получил от директора одной из коммерческих фирм 170 тыс. рублей за беспрепятственный проезд нефтевозов, и непривлечение водителей к административной ответственности. Как сообщало ИА REGNUM, суд признал его виновным и назначил четыре года реального лишения свободы.

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Также в мае в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России, которого признали виновным в получении взятки. Суд назначил три года лишения свободы условно и 1,87 млн рублей штрафа. Следствием и судом было установлено, что он через посредника получил взятку в виде топливной карты за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи за нарушения противопожарной безопасности. В следственном управлении отмечали, что стоимость карты составила 43 500 рублей.

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