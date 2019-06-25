Преподавателя колледжа в Ульяновской области подозревают в получении взяток

Ульяновск, 25 июня 2019, 10:44 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя колледжа в Димитровграде. Его подозревают в получении взяток, сообщает областное следственное управление СКР.
Фигурантом уголовного дела стал преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технический колледж».
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконных действий»). Обстоятельства происшествия выясняются, расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что ранее были вынесены приговоры по другим делам о получении взяток. В мае 2019 года приговор выслушал бывший начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Новоспасский»: следствием и судом установлено, что 30 марта 2018 года злоумышленник получил от директора одной из коммерческих фирм 170 тыс. рублей за беспрепятственный проезд нефтевозов, и непривлечение водителей к административной ответственности. Как сообщало ИА REGNUM, суд признал его виновным и назначил четыре года реального лишения свободы.
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Также в мае в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России, которого признали виновным в получении взятки. Суд назначил три года лишения свободы условно и 1,87 млн рублей штрафа. Следствием и судом было установлено, что он через посредника получил взятку в виде топливной карты за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи за нарушения противопожарной безопасности. В следственном управлении отмечали, что стоимость карты составила 43 500 рублей.
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