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ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Происшествия

Повреждено множество объектов гражданской инфраструктуры

Соледар, ДНР, 25 июня 2019, 10:17 — REGNUM  За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков, в ходе которых они выпустили 323 единицы боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 50 мин калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили четыре мины калибра 120 мм, 46 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм, 16 мин калибра 82 мм и применили вооружение БМП.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Доломитное, шахта имени Гагарина), Ясиноватая, Донецкий аэропорт (Спартак), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Безыменное, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрелов повреждения получили три дома в посёлке шахты имени Гагарина, два дома в посёлке Александровка, три дома и один гараж на западе Донецка, а также общеобразовательная школа №103.

В населённом пункте Коминтерново полностью сгорели три дома, ещё два получили повреждения.

В посёлке Красный Партизан сгорел склад, в котором находилась сельскохозяйственная техника и корм.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 165 единиц боеприпасов.

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Война в Донбассе
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