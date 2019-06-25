В Арыси сохраняется угроза взрывов снарядов — МВД Казахстана

Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM Сохраняется угроза взрывов снарядов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом 25 июня заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер, сообщает издание BNews.

По его словам, разлет снарядов во время взрывов 24 июня был значительный — боеприпасы находят в жилом секторе и на железнодорожных путях.

Беккер добавил, что в течение суток на территории города было потушено 45 пожаров, в том числе 21 возгорание жилых домов. От министерства внутренних дел в работе задействовано 1263 человека и 180 единиц техники, отметил глав комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что работы по тушению пожара на складе в воинской части города Арыси приостановлены из-за продолжающихся взрывов.

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