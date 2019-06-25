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В Таллине впервые осквернили еврейское кладбище

Происшествия

Пострадали пять могил

Таллин, 25 июня 2019, 09:50 — REGNUM  Акт вандализма совершен на еврейском кладбище в районе Рахумяэ в Таллине. Такое произошло впервые за 110-летнюю историю кладбища, говорится в сообщении Еврейской общины Эстонии.

Перевернутые надгробия обнаружили на территории кладбища в ночь на 23 июня. Пострадали пять могил. Днем на больших камнях вблизи остановки общественного транспорта обнаружили крупную свастику, нарисованную краской.

Инциденты зафиксированы полицией и местными властями, ведется расследование.

Кладбище Рахумяэ, позднее давшее название и окружающей местности, было образовано в Таллине в 1903 году. В 1909 году здесь выделили участок под еврейские захоронения. На кладбище установлен, в частности, памятник жертвам холокоста.

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Кладбищенский вандализм
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