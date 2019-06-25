В Башкирии женщина погибла от удара молнии

Уфа, , 09:34 — REGNUM Жительница Башкирии погибла в результате удара молнии. Трагедия произошла в селе Анясово Миякинского района, сообщает 25 июня пресс-центр регионального управления МЧС России.

Молния поразила женщину 1967 года рождения до дворе жилого дома вечером 24 июня, уточнили в ведомстве.

Шквалистый ветер, обрушившийся на регион, нанес урон в трех районах Башкирии — Аургазинском, Миякинском и Стерлибашевском. Так, в селе Месели повреждена кровля трех жилых домов, прекратилась подача электроэнергии. В населенном пункте ведутся ремонтные работы.

В посёлках Качеганово и Ерлыково частично сорваны крыши школ, в селе Родниковка — кровля магазина. Также пострадали крыши жилых домов в селе Куганакбашево.

В Башкирии 25 июня продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля порывистый ветер повредил кровли домов и объектов инфраструктуры в Аургазинском, Ишибайском и Гафурийском районах Башкирии. Пострадавших не было.

Читайте также: Ветер повредил крыши зданий в трех районах Башкирии