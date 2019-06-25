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Спасатель МЧС Дагестана утонул в Каспийском море

Происшествия

В ведомстве пообещали оказать помощь семье погибшего сотрудника

Дербент, Дагестан, 25 июня 2019, 09:09 — REGNUM  Сотрудник МЧС Дагестана утонул во время отдыха с приятелями. Трагедия произошла 22 июня на побережье Каспийского моря в городе Дербенте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Для нас это горе. Мы очень сочувствуем родным и близким и окажем им всю необходимую помощь», — сказала руководитель пресс-службы Тамила Газимагомедова, но раскрывать детали происшествия не стала.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Силикатных озерах города Липецка утонул 20-летний уроженец Дагестана. Студент местного колледжа вместе с друзьями пытался переплыть водоём. Приятелям, бросившимся на помощь, спасти молодого человека не удалось.

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Происшествия на воде
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