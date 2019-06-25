Беспилотники вновь помешали работе аэропорта в Сингапуре

Сингапур, , 09:11 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты помешали работе главного аэропорта Чанги в Сингапуре, об этом 25 июня сообщает Al Arabia.

Порядка 18 вылетов и прилетов были задержаны, а семь рейсов и вовсе были отменены по причинам плохой погоды и из-за несанкционированного попадания беспилотников на территорию аэропорта.

Несмотря на то, что полеты дронов запрещены в радиусе пяти километров от аэропортов, подобные инциденты происходят регулярно. Так, на прошлой неделе в том же аэропорту Чанги из-за вторжения беспилотников была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке десятков рейсов.

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