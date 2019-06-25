Пожилой австриец расправился с женой и покончил собой на глазах у полиции

Санкт-Пельтен, Австрия, , 09:05 — REGNUM Австрийские полицейские стали свидетелями кровавой драмы, разыгравшейся в коммуне Матцен-Раггендорф в Нижней Австрии, в результате которой погибли два человека, пишет газета Kronen Zeitung.

24 июня в 21:30 в полицию поступил звонок от 79-летнего местного жителя, сообщившего, что он убил свою супругу. Когда полицейские прибыли на место преступления, мужчина покончил собой на их глазах. Известно, что убийству предшествовала словесная ссора.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в швейцарском Цюрихе 60-летний злоумышленник взял в заложницы двух женщин и убил их после переговоров с полицией. Когда полицейские проникли в дом, мужчина совершил самоубийство.

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