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В Москве прохожих угощают отравленной газировкой и грабят

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 25 июня 2019, 08:57 — REGNUM  В Москве неизвестный злоумышленник угощает прохожих отравленной газировкой, после чего грабит, сообщает The Village.

По данным издания, преступления происходили в том числе в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади, а также в парке «Горка». После того как злоумышленник травил пострадавших, он забирал ценные вещи и скрывался с места преступления.

Отмечается, что от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

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Отравления химическими веществами
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