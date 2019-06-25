Вторник, 25 Июня 2019 года
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В Харькове взорвали банкомат — СМИ

Происшествия

Сколько украли — пока неизвестно

Харьков, Украина, 25 июня 2019, 08:51 — REGNUM  В Харькове в ночь на 25 июня взорвали банкомат, сообщило 25 июня информационное агентство УНИАН со ссылкой на социальные сети.

«На Алексеевке на остановке «Солнечная» в 02:30 ночи прозвучал взрыв. Оказывается, вынесли банкомат ПриватБанка, что находился у магазина Маркет+. Вход в супермаркете взорван в хлам», — сказано в сообщении.

На место происшествия выехали правоохранители. Точная сумма похищенных средств не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области злоумышленники взорвали банкомат, установленный в сельсовете, похитив при этом около 500 тыс. гривен или более 1,2 млн рублей.

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