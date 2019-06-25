Минобороны Казахстана 14 лет вывозило боеприпасы со складов в Арыси

Туркестан, Казахстан, , 08:30 — REGNUM Министерство обороны Казахстана перевозило боеприпасы с военных складов города Арыси с 2005 года. Об этом 25 июня заявил первый заместитель министра обороны — начальник генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Мурат Бектанов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, склады с боеприпасами находятся на расстоянии 200 метров от города, тогда как удаленность должна составлять три километра. Бектанов отметил, что министерство неоднократно подавало документы для продления расстояния до 10 км. Однако это потребует переселения людей, добавил замминистра.

Он уточнил, что из-за недостаточного финансирования военнослужащие не успели вывезти все боеприпасы. На территории склада хранилось стрелковое оружие и артиллерийские боеприпасы, добавил начальник генштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов на складе боеприпасов города Арыси Туркестанской области Казахстана погибли два человека: военнослужащий и гражданский.

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