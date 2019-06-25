Приостановлены работы на горящем военном складе в Казахстане

Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что работы по тушению пожара на складе в воинской части в Казахстане приостановлены из-за продолжающихся взрывов. Об этом он заявил на заседании правительства страны.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев В связи с тем, что имеются до сих пор факты взрывов на складах, пока работа по тушению складов приостановлена. Но сегодня в течение дня с Министерством обороны мы начнем эту работу.

Также он добавил, что из города Арыси были эвакуированы около 41 тыс. человек. Из них 39 тыс. жителей выехали самостоятельно, а 2815 человек были эвакуированы спасательными службами.

По информации Тургумбаева, в 30−50 км от горящих складов созданы пять эвакуационных пунктов.

Сообщается также, что в опустевшем городе работают 75 нарядов полиции. Уже задержаны несколько человек, которые ограбили магазин и жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года пожар на складе в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана вызвал взрывы снарядов. Жители города в срочном порядке были эвакуированы.

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