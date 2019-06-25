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Приостановлены работы на горящем военном складе в Казахстане

Происшествия

Из-за продолжающихся взрывов

Нур-Султан, 25 июня 2019, 08:10 — REGNUM  Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что работы по тушению пожара на складе в воинской части в Казахстане приостановлены из-за продолжающихся взрывов. Об этом он заявил на заседании правительства страны.

В связи с тем, что имеются до сих пор факты взрывов на складах, пока работа по тушению складов приостановлена. Но сегодня в течение дня с Министерством обороны мы начнем эту работу.
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев

Также он добавил, что из города Арыси были эвакуированы около 41 тыс. человек. Из них 39 тыс. жителей выехали самостоятельно, а 2815 человек были эвакуированы спасательными службами.

По информации Тургумбаева, в 30−50 км от горящих складов созданы пять эвакуационных пунктов.

Сообщается также, что в опустевшем городе работают 75 нарядов полиции. Уже задержаны несколько человек, которые ограбили магазин и жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года пожар на складе в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана вызвал взрывы снарядов. Жители города в срочном порядке были эвакуированы.

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