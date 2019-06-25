В Харькове неизвестные облили красной краской памятный знак УПА*

Харьков, Украина, , 07:58 — REGNUM Неизвестные облили красной краской памятный знак, посвящённый боевикам Украинской Повстанческой Армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установленный в Молодёжном парке Харькова, заявили 24 июня в пресс-службе нацполиции Харьковской области.

Полицейские выехали на место события и устанавливают людей, причастных к акции.

Напомним, памятный знак коллаборационистам установили в 1992 году с разрешения городского совета Харькова. Жители города неоднократно требовали убрать знак и даже пытались его разрушить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее послы Польши и Израиля на Украине выразили протест против открытия памятника главнокомандующему ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу в Ивано-Франковске.

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