Приставы Хабаровского края и ЕАО скрывают свои доходы: прокуратура

Хабаровск, , 07:56 — REGNUM Прокуратура Хабаровского края направила в адрес главного судебного пристава региона представление об устранении нарушений закона. Поводом для прокурорского реагирования стала проверка, которая показала, что судебные приставы Хабаровского края и ЕАО (входит в структуру Хабаровской службы судебных приставов) скрывают свои доходы и подрабатывают на стороне без уведомления работодателя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе проверки выявлены факты несоблюдения госслужащими обязанности по предоставлению полных и достоверных сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи. Так, приставы Хабаровского края и ЕАО не указывали имущество, своё и членов своей семьи, собственниками которого они являются длительное время. Также в их декларациях указаны не все виды полученных доходов на общую сумму более 4 млн рублей.

Помимо этого, ряд служащих имели заработки на стороне, не поставив об этом в известность своих работодателей. Как следствие — оценка наличия, либо отсутствия конфликта интересов не проводилась.

Прокуратурой также установлены факты осуществления сотрудниками Службы судебных приставов полномочий учредителей или руководителей юридических лиц одновременно с прохождением государственной службы.

Прокурор Хабаровского края направил в адрес главного судебного пристава региона представление о недопустимости нарушения закона. По результатам реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 19 судебных приставов.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы госслужащих находятся под пристальным наблюдением не только правоохранительных органов, но и общественности. Например, жителей Камчатки, которые весь 2018 год ходили на митинги, требуя соблюдения своих прав, удивили доходы уполномоченного по правам человека в регионе Валентины Броневич, которые составили 11 млн рублей за 2018 год.