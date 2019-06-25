За прошедшие выходные двое маленьких жителей Приангарья выпали из окон

Иркутск, , 07:47 — REGNUM За прошедшие выходные (22−23 июня) в Иркутской области произошло сразу два несчастных случая, связанных с падением детей из окон. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД по Иркутской области, инциденты зарегистрированы в Усольском и Зиминском районах.

В одном случае пятилетний ребёнок хоть и получил травмы, но остался жив.

«Девочка находилась на даче вместе с бабушкой, играла с детьми на втором этаже дома. Забравшись на подоконник, она облокотилась на москитную сетку и выпала со второго этажа», — пояснили правоохранители.

Но в случае с падением четырёхлетней девочки из окна четвёртого этажа жилого дома, произошедшем в городе Зима, трагедии не удалось избежать. В ходе разбирательства выяснилось, что девочка играла дома и, оставшись на несколько минут без присмотра, забралась на подоконник, открыла раму и упала вниз. Ребенка госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако спустя непродолжительное время девочка скончалась.

Всего с начала 2019 года в Приангарье из окон выпало девять детей, трое из них погибли.

Напомним, трое детей выпали из окон за минувшую неделю в Санкт-Петербурге. Две девочки (2014 и 2017 годов рождения) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а одна девочка (2017 года рождения) скончалась на месте происшествия.

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В Омске от падения с высоты шестого этажа пострадал трёхлетний ребёнок. Инцидент произошёл 10 июня 2019 года. Мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку, пока мать отвлеклась на младшего ребёнка.

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