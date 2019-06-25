В Омске будут судить мужчину, укусившего полицейского за ногу

Омск, , 07:42 — REGNUM Перед судом предстанет житель Омска, укусивший полицейского за голень. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июня в областной прокуратуре.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего омича утвердила прокуратура Кировского округа Омска. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Установлено, что утром 1 января пьяного омича доставили в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Омску за совершение административного правонарушения.

«В дальнейшем мужчина стал оказывать сопротивление законным требованиям сотрудников полиции, после чего причинил телесные повреждения оперативному дежурному отдела полиции, укусив его за голень ноги», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно, что в Томске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, который несколько метров провёз полицейского на капоте. Инцидент произошёл в ночь на 17 декабря 2018 года. По версии следствия, томич на иномарке хотел скрыться от сотрудников полиции. Он наехал на одного из полицейских. Страж порядка упал на капот автомобиля, после этого мужчина провёз полицейского на капоте несколько метров. Затем он резко повернул влево, сбросив полицейского на проезжую часть.

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