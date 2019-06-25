В Якутии обвиняемому в картельном сговоре сменили меру пресечения на арест

Якутск, , 07:40 — REGNUM Обвиняемого в участии в картельном сговоре в Якутии отправили в СИЗО. Суд поменял ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Необходимость сменить меру пресечения аргументирована тем, что человек, который предстанет перед судом по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции при заключении государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, во время домашнего ареста общался со свидетелем. Теперь обвиняемый отправится в СИЗО, эта мера пресечения избрана для него на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, были возбуждены в марте 2019 года. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей.

«При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах», — поясняла прокуратура.

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