Вторник, 25 Июня 2019 года
07:40:31 МСК

В Якутии обвиняемому в картельном сговоре сменили меру пресечения на арест

Происшествия

Он нарушил условия домашнего ареста и общался со свидетелем по уголовному делу

Якутск, 25 июня 2019, 07:40 — REGNUM  Обвиняемого в участии в картельном сговоре в Якутии отправили в СИЗО. Суд поменял ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также: Картельный сговор в Якутии: минздрав не контролировал закупки медучреждений

Необходимость сменить меру пресечения аргументирована тем, что человек, который предстанет перед судом по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции при заключении государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, во время домашнего ареста общался со свидетелем. Теперь обвиняемый отправится в СИЗО, эта мера пресечения избрана для него на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, были возбуждены в марте 2019 года. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей.

«При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах», — поясняла прокуратура.

Читайте также: Картельный сговор в Якутии: медикаменты закупали в 2−3 раза дороже розницы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить